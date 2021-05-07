Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Конфликт в Ла-Манше: ЕС напомнил Лондону о "забытых" им пунктах Brexit
Роскосмос опубликовал карту места крушения китайской ракеты-носителя
Президент Литвы намерен испугать ЕС фильмом НВО "Чернобыль"
Лавров: Евросоюз одержим чувством безнаказанности
Россия откажется от патентов на COVID-вакцины
Пока границы закрыты, Инстаграм спасает "Бали на Урале"
Учёные предложили безопасную альтернативу энергетикам из магазина
Семь способов улучшить здоровье кишечника назвала диетолог
Эксперт прокомментировал запрет правительства на вывоз гречки из России

Байден продлил режим чрезвычайного положения в Сирии, Ираке и ЦАР

Мир

Президент США Джо Байден подписал указ, продляющий на год чрезвычайное положение в Сирии, Ираке и ЦАР, введенное в 2004 году во время пребывания на посту Джорджа Буша-младшего.

Основание, указанное в документе - "в связи с действиями правительств перечисленных стран". 

Текст указа опубликован на сайте президентской администрации США.

Эта мера позволяет Вашингтону продолжать блокировать имущество граждан и запрещать экспорт определенных товаров в указанные страны.

Читайте также:

"Ничего удивительного": эксперт раскрыл планы Байдена на Ближний Восток

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Эксперт по криптовалютам: после 2025 года биткоин может стоить $1 млн
Конфликт в Ла-Манше: ЕС напомнил Лондону о "забытых" им пунктах Brexit
В Катаре за растрату арестован министр финансов
Роскосмос опубликовал карту места крушения китайской ракеты-носителя
Президент Литвы намерен испугать ЕС фильмом НВО "Чернобыль"
Лавров: Евросоюз одержим чувством безнаказанности
Россия откажется от патентов на COVID-вакцины
Пока границы закрыты, Инстаграм спасает "Бали на Урале"
Учёные предложили безопасную альтернативу энергетикам из магазина
Семь способов улучшить здоровье кишечника назвала диетолог
Популярное
Здоровье и профилактика
Краснеет лицо: почему и что делать

Обычно покраснение лица связано с повышенной эмоциональностью, волнением, а также бывает во время приема острой пищи. Врачи рассказали о симптомах красного лица и как с этим явлением бороться.

Краснеет лицо: почему и что делать
Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша
Новости Европы
Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша
Общество
Вакцину Moderna признали лучшей: почему это разозлило российских специалистов
Азербайджан
В Азербайджане прозвучал призыв обстрелять российских миротворцев 9 Мая
Соломон Соловьев Знак зодиака 7 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова Комментарий Лаврова по Казахстану оказался неудачным Любовь Степушова Александр Артамонов "Война камней": почему дети Палестины умирают Александр Артамонов
Репродуктология
Расположение плаценты: что нужно знать
Маммология
Молочная железа. Что необходимо знать про грудь
Препарат Moderna стал лучшей в мире коронавирусной вакциной
Здоровье и профилактика
Препарат Moderna стал лучшей в мире коронавирусной вакциной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников