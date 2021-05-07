Президент США Джо Байден подписал указ, продляющий на год чрезвычайное положение в Сирии, Ираке и ЦАР, введенное в 2004 году во время пребывания на посту Джорджа Буша-младшего.
Основание, указанное в документе - "в связи с действиями правительств перечисленных стран".
Текст указа опубликован на сайте президентской администрации США.
Эта мера позволяет Вашингтону продолжать блокировать имущество граждан и запрещать экспорт определенных товаров в указанные страны.
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