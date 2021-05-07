Генеральный прокурор Катара Али Бен Фетаис Аль-Марри выдал ордер на арест министра финансов страны Али Шарифа Аль-Эмади по обвинению в нецелевом использовании государственных денег и злоупотреблении властью.
Государственное СМИ Qatar News Agency (QNA) подтвердило, что чиновник был задержан, и сообщило, что ему предъявлены обвинения в растрате, злоупотреблении властью и преступлениях, связанных с государственным сектором.
“Генеральный прокурор приказал арестовать министра финансов Али Шарифа Аль-Эмади для расследования того, что было упомянуто в сообщениях о преступлениях, связанных с занятием государственной должности”, - говорится в материале QNA.
Хотя генеральная прокуратура подтвердила, что расследование продолжается, никакой информации о том, где содержится Аль-Эмади и когда он, как ожидается, предстанет перед судом, обнародовано не было.
ДЛЯ СПРАВКИ
Аль-Эмади ранее работал главным исполнительным директором Центрального банка Катара, был назначен на должность министра финансов в июне 2013 года после того, как шейх Тамим бен Хамад Аль Тани занял пост эмира Катара.
На сегодняшний день Катар считается одной из наименее коррумпированных стран Ближневосточного региона:
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