В Катаре за растрату арестован министр финансов

Генеральный прокурор Катара Али Бен Фетаис Аль-Марри выдал ордер на арест министра финансов страны Али Шарифа Аль-Эмади по обвинению в нецелевом использовании государственных денег и злоупотреблении властью.

Государственное СМИ Qatar News Agency (QNA) подтвердило, что чиновник был задержан, и сообщило, что ему предъявлены обвинения в растрате, злоупотреблении властью и преступлениях, связанных с государственным сектором.

“Генеральный прокурор приказал арестовать министра финансов Али Шарифа Аль-Эмади для расследования того, что было упомянуто в сообщениях о преступлениях, связанных с занятием государственной должности”, - говорится в материале QNA.

Хотя генеральная прокуратура подтвердила, что расследование продолжается, никакой информации о том, где содержится Аль-Эмади и когда он, как ожидается, предстанет перед судом, обнародовано не было.

ДЛЯ СПРАВКИ

Аль-Эмади ранее работал главным исполнительным директором Центрального банка Катара, был назначен на должность министра финансов в июне 2013 года после того, как шейх Тамим бен Хамад Аль Тани занял пост эмира Катара.

На сегодняшний день Катар считается одной из наименее коррумпированных стран Ближневосточного региона:

в индексе коррупции 2020 года Transparency International дала Катару 63 балла из 100 - 30-е место среди 180 наименее коррумпированных стран.

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