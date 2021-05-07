Президент Литвы Гитанас Науседа планирует предупредить лидеров ЕС об опасности, якобы исходящей от недавно построенной Белорусской атомной электростанции, раздав копии популярного сериала HBO "Чернобыль".
"Жест президента — это простой, нетрадиционный способ привлечь внимание лидеров ЕС к той опасности, которую представляет Островец не только для Литвы, но и для всего ЕС”, — сказал чиновник администрации президента в интервью литовскому агентству ELTA.
Предполагается, что Науседа раздаст DVD-диски на неформальном саммите ЕС в Порту, запланированном на 7-8 мая.
"Президент считает этот фильм очень эффективным”, — говорится в заявлении, распространенном местными СМИ.
В то время как многие эксперты подчеркивали значительные "исторические неточности в драме", президент Литвы, по-видимому, решил, что кинолента станет убедительным инструментом в реальной политике.
Вильнюс утверждает, что Островецкая АЭС, построенная примерно в 60 километрах от литовской столицы, является ничем иным, как "геополитическим проектом Москвы”, руководствующейся "аналогичными советскими принципами секретности”, которые способствовали Чернобыльской катастрофе.
"ЕС должен действовать здесь и сейчас”, — говорится в заявлении администрации литовского президента.
Напомним, ранее Вильнюс неоднократно выражал озабоченность по поводу безопасности Островецкой АЭС и был категорически против её строительства.
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