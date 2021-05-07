Президент Литвы намерен испугать ЕС фильмом НВО "Чернобыль"

Президент Литвы Гитанас Науседа планирует предупредить лидеров ЕС об опасности, якобы исходящей от недавно построенной Белорусской атомной электростанции, раздав копии популярного сериала HBO "Чернобыль".

"Жест президента — это простой, нетрадиционный способ привлечь внимание лидеров ЕС к той опасности, которую представляет Островец не только для Литвы, но и для всего ЕС”, — сказал чиновник администрации президента в интервью литовскому агентству ELTA.

Предполагается, что Науседа раздаст DVD-диски на неформальном саммите ЕС в Порту, запланированном на 7-8 мая.

"Президент считает этот фильм очень эффективным”, — говорится в заявлении, распространенном местными СМИ.

В то время как многие эксперты подчеркивали значительные "исторические неточности в драме", президент Литвы, по-видимому, решил, что кинолента станет убедительным инструментом в реальной политике.

Вильнюс утверждает, что Островецкая АЭС, построенная примерно в 60 километрах от литовской столицы, является ничем иным, как "геополитическим проектом Москвы”, руководствующейся "аналогичными советскими принципами секретности”, которые способствовали Чернобыльской катастрофе.

"ЕС должен действовать здесь и сейчас”, — говорится в заявлении администрации литовского президента.

Напомним, ранее Вильнюс неоднократно выражал озабоченность по поводу безопасности Островецкой АЭС и был категорически против её строительства.

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