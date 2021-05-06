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Генсек ООН предупредил о приближении глобальной катастрофы

Мир

В последний раз нечто подобное происходило на Земле три миллиона лет назад. Теперь предотвратить катастрофу смогут лишь усилия всех людей планеты, заявил глава ООН Антониу Гутерриш.

Генсек ООН предупредил о приближении глобальной катастрофы

Согласно данным, имеющимся в распоряжении Организации объединённых наций (ООН), в 2020 году Земля нагрелась до рекордных значений, а концентрация углекислого газа в атмосфере планеты превысила доиндустриальный уровень на 148%. Такие показатели грозят человечеству глобальной климатической катастрофой, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Прошлый год стал ещё одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов", — отметил он, выступая на форуме "Петерсбергский климатический диалог".

Того, что человечество делает сегодня в рамках борьбы с изменением климата, недостаточно. Планета продолжает приближаться к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу XXI века. Только сообща встав на "чистый и зелёный" путь развития, человечество сможет избежать этой катастрофы, заявил Гутерриш.

"Мы стоим на краю пропасти", — приводит его слова РИА Новости.

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