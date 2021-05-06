США поддерживают вступление Украины в НАТО, заявили в Белом доме

США стремятся держать двери Североатлантического альянса открытыми для кандидатов, заявила заместитель спикера Белого дома.

Представитель Белого дома утвердительно ответила на вопрос, поддерживает ли администрация Джо Байдена вступление Украины в НАТО. Об этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в ходе брифинга.

"Администрация Байдена стремится к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для кандидатов, когда они готовы и будут в состоянии выполнять обязательства. Они должны выполнять обязательства и обязанности, связанные с членством, и вносить вклад в обеспечение безопасности в евроатлантическом регионе", — сказала она.

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев подтверждает поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, добавила Карин Жан-Пьер. По её словам, эта поездка очень важна для укрепления украинской демократии и экономики, а также дальнейшей евроатлантической интеграции, передаёт ТАСС.

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