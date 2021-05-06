Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил нынешние отношения с Россией как слишком напряжённые. При этом он считает, что чешские власти поступили правильно.
Андрей Бабиш в четверг, 6 мая, ответил на вопросы депутатов нижней палаты чешского парламента. Его выступление транслировали чешские телеканалы. В числе прочих прозвучал вопрос и о текущих отношениях Чехии и России.
"Я думаю, что нам нужно успокоить эту разогретую эмоциями напряжённую атмосферу. Наши дипломатические отношения с РФ находятся в кризисе", — ответил Бабиш.
Тем не менее, чешские власти, по мнению Бабиша, поступили правильно, обвинив российские спецслужбы в причастности к взрывам на складах в Врбетице в 2014 году, а затем объявив персонами нон грата российских дипломатов.
"Мы поступили как суверенное государство. Мы получили выражение солидарности от наших союзников", — заявил он.
Однако в сложившихся обстоятельствах Чехия может попасть в список недружественных России государств, что повлечёт за собой дальнейшие ограничения. Этот список сейчас формирует МИД РФ.
"Не знаю, мало вам этого?" — резюмировал Бабиш.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Обычно покраснение лица связано с повышенной эмоциональностью, волнением, а также бывает во время приема острой пищи. Врачи рассказали о симптомах красного лица и как с этим явлением бороться.