Премьер Чехии призвал снизить накал эмоций в отношениях с Россией

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил нынешние отношения с Россией как слишком напряжённые. При этом он считает, что чешские власти поступили правильно.

Андрей Бабиш в четверг, 6 мая, ответил на вопросы депутатов нижней палаты чешского парламента. Его выступление транслировали чешские телеканалы. В числе прочих прозвучал вопрос и о текущих отношениях Чехии и России.

"Я думаю, что нам нужно успокоить эту разогретую эмоциями напряжённую атмосферу. Наши дипломатические отношения с РФ находятся в кризисе", — ответил Бабиш.

Тем не менее, чешские власти, по мнению Бабиша, поступили правильно, обвинив российские спецслужбы в причастности к взрывам на складах в Врбетице в 2014 году, а затем объявив персонами нон грата российских дипломатов.

"Мы поступили как суверенное государство. Мы получили выражение солидарности от наших союзников", — заявил он.

Однако в сложившихся обстоятельствах Чехия может попасть в список недружественных России государств, что повлечёт за собой дальнейшие ограничения. Этот список сейчас формирует МИД РФ.

"Не знаю, мало вам этого?" — резюмировал Бабиш.

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