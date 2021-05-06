Эстония заявила о нарушении воздушной границы российским Ил-96

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что вызвало посла России Александра Петрова, чтобы вручить ему ноту протеста за нарушение воздушной границы российским самолётом ИЛ-96.

МИД Эстонии считает это "серьёзным инцидентом" и неприемлемым неоднократные нарушения такого рода.

Как утверждает главный штаб Сил обороны, российский самолёт ИЛ-96 вчера без разрешения вошёл в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо.

Самолёт находился на территории прибалтийского государства в течение минуты. Транспордер был выключен, а экипаж не связывался с эстонскими службами. Военные подчёркивают, что это уже второе нарушение эстонской границы в этом году.

Эстония также обратила внимание российского посла на заявление Евросоюза, осуждающее решение РФ ввести санкции против восьми европейцев.

Кроме того, МИД Эстонии выразил солидарность с Болгарией, на территории которой россияне якобы взорвали оружейные склады.