Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что вызвало посла России Александра Петрова, чтобы вручить ему ноту протеста за нарушение воздушной границы российским самолётом ИЛ-96.
МИД Эстонии считает это "серьёзным инцидентом" и неприемлемым неоднократные нарушения такого рода.
Как утверждает главный штаб Сил обороны, российский самолёт ИЛ-96 вчера без разрешения вошёл в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо.
Самолёт находился на территории прибалтийского государства в течение минуты. Транспордер был выключен, а экипаж не связывался с эстонскими службами. Военные подчёркивают, что это уже второе нарушение эстонской границы в этом году.
Эстония также обратила внимание российского посла на заявление Евросоюза, осуждающее решение РФ ввести санкции против восьми европейцев.
Кроме того, МИД Эстонии выразил солидарность с Болгарией, на территории которой россияне якобы взорвали оружейные склады.
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