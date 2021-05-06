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В Нидерландах детям до 16 лет разрешили менять пол в документах

Мир

Власти Нидерландов решили упростить процедуру смены пола в свидетельстве о рождении для детей в возрасте до 16 лет. Теперь им не нужно будет получать заключение врача или психолога.

В Нидерландах детям до 16 лет разрешили менять пол в документах

Это связано с принятым в 2014 году законом о трансгендерах. После оценки закона процедуру упростили, можно сказать, "донельзя", сообщает РИА "Новости".

Медики не могут точно сказать, в какой степени человек считает себя девочкой или мальчиком. Также мнение врачей насчёт пола нарушает право личности на самоопределение, считают голландцы.

Согласно данным проведённых исследований, взрослые люди очень редко меняют пол. Благодаря принятым поправкам к закону о трансгендерах процедура по смене пола будет проходить в два этапа — сначала в письменном виде, а потом на основе подтверждения вышестоящих лиц. При этом необходимо обратиться в суд.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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