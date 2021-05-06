Французы убрали блокаду с британского острова Джерси

Французские рыболовецкие шхуны разблокировал британский остров Джерси. Суда, которые располагались в порту Сент-Хелиер, покинули территориальные воды.

Участие в блокаде принимали 60 шхун. Рыбаки протестовали против того, что им ограничили вылов рыбы. Ситуация произошла из-за выхода Великобритании из Евросоюза.

По сообщению AFP, один из организаторов блокады Людвик Лазаро сообщил, что стороны не смогли договориться по ограничениям на рыболовство. Власти острова отказались менять свою позицию. Теперь конфликт должен быть урегулирован на уровне министерств.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что из-за ситуации вокруг острова Джерси в Ла-Манш вышли два патрульных судна британского флота. Франция в ответ направила два сторожевых катера.

Эксперт Андрей Куликов в разговоре с изданием заявил, что в этом конфликте будет снижена напряжённость, а затем найдут компромисс.

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