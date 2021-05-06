Мощную поддержку получила София: обвинения Болгарии в адрес России, связанные со взрывами на военных складах и заводах, поддержали представители НАТО.
Напомним, что София ещё в конце апреля начала обвинять Москву в причастности ко взрывам, в результате которых пострадали объекты болгарской инфраструктуры.
По мнению болгарской стороны, представители России (сразу шестеро) причастны к взрывам, случившимся на военных заводах и складах страны. Также МИД Болгарии попросил правоохранительные органы РФ помочь в расследовании инцидентов.
"Болгарские представители проинформировали сегодня Североатлантический совет по незаконным действиям российских граждан в Болгарии.
Союзники по НАТО выразили озабоченность в связи с продолжающимся дестабилизирующим поведением России, а также заявили о полной поддержке и солидарности с Болгарией", — указала в Twitter представитель НАТО Оана Лунгеску.
Напомним, что ранее Болгария, как и Чехия, занялась активной высылкой российских дипломатов.
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