Болгарские обвинения против России поддержали в НАТО

Мощную поддержку получила София: обвинения Болгарии в адрес России, связанные со взрывами на военных складах и заводах, поддержали представители НАТО.

Напомним, что София ещё в конце апреля начала обвинять Москву в причастности ко взрывам, в результате которых пострадали объекты болгарской инфраструктуры.

По мнению болгарской стороны, представители России (сразу шестеро) причастны к взрывам, случившимся на военных заводах и складах страны. Также МИД Болгарии попросил правоохранительные органы РФ помочь в расследовании инцидентов.

"Болгарские представители проинформировали сегодня Североатлантический совет по незаконным действиям российских граждан в Болгарии. Союзники по НАТО выразили озабоченность в связи с продолжающимся дестабилизирующим поведением России, а также заявили о полной поддержке и солидарности с Болгарией", — указала в Twitter представитель НАТО Оана Лунгеску.

Напомним, что ранее Болгария, как и Чехия, занялась активной высылкой российских дипломатов.

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