"Они здесь": Зеленский разбавил брифинг с Блинкеном шуткой про русских

В ходе брифинга президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена не обошлось без шутки. Сострить решил украинский лидер, не преминувший напомнить про "русское присутствие".

Встреча Зеленского и Блинкена

Зеленский и Блинкен вышли на совместный брифинг с прессой по итогам встречи 6 мая. Зеленский, объяснявший один из вопросов на украинском, решил уточнить: понимает ли одна из журналисток то, что он говорит? Президент обратился к "акуле пера" на английском, и та ответила: у неё подключён синхронный перевод на русский.

"У меня [синхронный] русский перевод. Всё хорошо", — сказала журналистка.

"Русский перевод? Они здесь. Они везде", — добавил выступлению иронии Зеленский.

Напомним, что Зеленский и Блинкен провели достаточно короткую, но плодотворную встречу. В ходе беседы они вспомнили про "СП-2", Крым и Донбасс, а также намеченный на август саммит "Крымской платформы", куда Зеленский решил позвать и президента США Джо Байдена.

Комментарий Захаровой: "Не знал госсекретарь Блинкен…"

Мария Захарова

Позднее слова Зеленского оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ходе этой беседы госсекретарь Блинкен заверял украинских деятелей, что они в безопасности. Не знал госсекретарь Блинкен, что "мы везде", включая головы украинских политических деятелей", — сообщила Захарова через Facebook.

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