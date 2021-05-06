Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Учёный: курить электронные сигареты — это дышать антифризом
Объём ФНБ подрос на 23,3 млрд рублей
Путин рассказал о регистрации новой вакцины от коронавируса
Минфин направит на покупку валюты почти 124 млрд рублей
В России вакцину от COVID получили более 9 млн человек
Без договора и замера шляпок: грибы и ягоды можно собирать по-старому
В Союзе потребителей РФ не верят в снижение безработицы
В России ужесточили правила сбора грибов
Австрийского принца обвиняют в убийстве самого крупного медведя

"Они здесь": Зеленский разбавил брифинг с Блинкеном шуткой про русских

Мир

В ходе брифинга президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена не обошлось без шутки. Сострить решил украинский лидер, не преминувший напомнить про "русское присутствие".

Встреча Зеленского и Блинкена
Встреча Зеленского и Блинкена

Зеленский и Блинкен вышли на совместный брифинг с прессой по итогам встречи 6 мая. Зеленский, объяснявший один из вопросов на украинском, решил уточнить: понимает ли одна из журналисток то, что он говорит? Президент обратился к "акуле пера" на английском, и та ответила: у неё подключён синхронный перевод на русский.

"У меня [синхронный] русский перевод. Всё хорошо", — сказала журналистка.

"Русский перевод? Они здесь. Они везде", — добавил выступлению иронии Зеленский.

Напомним, что Зеленский и Блинкен провели достаточно короткую, но плодотворную встречу. В ходе беседы они вспомнили про "СП-2", Крым и Донбасс, а также намеченный на август саммит "Крымской платформы", куда Зеленский решил позвать и президента США Джо Байдена.

Комментарий Захаровой: "Не знал госсекретарь Блинкен…"

Мария Захарова
Мария Захарова

Позднее слова Зеленского оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ходе этой беседы госсекретарь Блинкен заверял украинских деятелей, что они в безопасности. Не знал госсекретарь Блинкен, что "мы везде", включая головы украинских политических деятелей", — сообщила Захарова через Facebook.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Встреча Зеленского с госсекретарём США Блинкеном. Прямая трансляция из Киева
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Минфин направит на покупку валюты почти 124 млрд рублей
В России вакцину от COVID получили более 9 млн человек
Без договора и замера шляпок: грибы и ягоды можно собирать по-старому
В Союзе потребителей РФ не верят в снижение безработицы
В России ужесточили правила сбора грибов
Австрийского принца обвиняют в убийстве самого крупного медведя
Совет родителям: как с умом выбрать школу для ребенка
"Они здесь": Зеленский разбавил брифинг с Блинкеном шуткой про русских
Москвичей просят не выходить на улицу
Не надо заблуждений: в ЕК пришло письмо от разработчиков "Спутника V"
Популярное
Здоровье и профилактика
Краснеет лицо: почему и что делать

Обычно покраснение лица связано с повышенной эмоциональностью, волнением, а также бывает во время приема острой пищи. Врачи рассказали о симптомах красного лица и как с этим явлением бороться.

Краснеет лицо: почему и что делать
Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша
Новости Европы
Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша
Маммология
Чувствительная грудь: Как за ней ухаживать
Акушерство и гинекология
Масло чайного дерева: негатив от гинекологов
Любовь Степушова Комментарий Лаврова по Казахстану оказался неудачным Любовь Степушова Александр Артамонов "Война камней": почему дети Палестины умирают Александр Артамонов Олег Артюков Вакцину Moderna признали лучшей: почему это разозлило российских специалистов Олег Артюков
Маммология
Молочная железа. Что необходимо знать про грудь
Здоровье и профилактика
Сделать укол самой? Нет проблем
У русских в Казахстане много проблем. Но и у казахов их не меньше
Бывший СССР
У русских в Казахстане много проблем. Но и у казахов их не меньше
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников