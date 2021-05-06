Не надо заблуждений: в ЕК пришло письмо от разработчиков "Спутника V"

В Еврокомиссии подтвердили получение документа, в котором производители вакцины "Спутник V" просят остановить поток "предвзятых заявлений" в адрес российской разработки.

Напомним, что ранее (примерно в середине апреля) высказаться по поводу "Спутника V" позволил себе еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он сообщил, что даже если российскую разработку и разрешат применять в ЕС, то к тому времени будет уже поздно.

"…должны пройти многие месяцы, прежде чем удастся наладить и запустить соответствующее производство", — отметил он.

В ответ на это производители "Спутника V" решили обратиться к Бретону с просьбой: не вводить людей в заблуждение подобными высказываниями. Заявление очевидно предвзято, поставки "Спутника V" в ЕС реально запустить в тот же день, в который это разрешит делать регулятор ЕС, EMA.

"Мы подтверждаем получение письма. В соответствии с нашей практикой Еврокомиссия ответит на него в надлежащее время", — отметили для ТАСС представители Бретона.

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