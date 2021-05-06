Нуланд призвала Украину не педалировать тему НАТО

В Киеве прошла встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена с представителями Верховной Рады. Вместе с главой Госдепа приехала его заместитель Виктория Нуланд, которая курировала украинское направление ещё во время Евромайдана.

Со стороны украинского парламента присутствовал глава ВР Дмитрий Разумков, а также главы фракций, среди которых были Пётр Порошенко, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко.

По сведениям Strana.ua, Порошенко в своей речи сделал упор на воинственную риторику — вступление Украины в НАТО и "агрессии" России. Глава ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что необходимо наладить диалог с РФ, и выступил за перемирие на основе Минских соглашений.

Ответ Нуланд и Блинкена

Нуланд предупредила украинских политиков о том, что не нужно педалировать тему НАТО. Вместо этого заместитель госсекретаря напомнила, что необходимо проводить реформы.

Блинкен говорил коротко три минуты. По заявлению госсекретаря, США поддерживают Украину, но напомнил о необходимости бороться с коррупцией.

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