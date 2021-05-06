Принц Уильям задумался о модернизации монархии

Британскую монархию ждут большие перемены. 39-летний принц Уильям, внук королевы Великобритании Елизаветы II, размышляет о том, как можно модернизировать действующую в стране монархическую систему, сообщает US Weekly со ссылкой на собственный источник.

Несмотря на то что Уильям уважает протокол и традиции, он считает необходимым установить более близкую связь с жителями Британии.

"Он и [его жена] Кейт успешно создали здоровый баланс между открытостью и завесой тайны, которая окружает королевскую семью. (…) Он принимает тот факт, что быть в центре внимания — часть работы, и его это устраивает", — сообщил собеседник издания.

К будущей роли короля принц Уильям относится очень серьёзно. Для него взойти на престол — большая честь.

По словам источника, принцу Уильяму уже удалось доказать, что он достоин этой должности. А Кейт Миддлтон будет для него прекрасной опорой.

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