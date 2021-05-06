Россия и Китай позади: в ЕС похвастались "вакцинными" успехами

Новыми успехами решил поделиться со всем миром Евросоюз. Оказывается, в плане распределения вакцин есть серьёзный прогресс.

Данные представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что на данный момент по странам ЕС распределили примерно 200 млн единиц вакцин, и как Россия, так и Китай от такого результата пока далеки.

"На сегодняшний день около 200 млн доз распределены на территории Евросоюза. Этого достаточно для того, чтобы половина взрослого населения получила одну дозу вакцины. Ни Россия, ни Китай даже близко не подошли к такому результату", — заявила она.

Более того, продолжила развивать мысль об успехах фон дер Ляйен: и по показателю экспорта вакцин Евросоюз стал "главным в мире". В конце выступления глава ЕК попросила страны-производители вакцин поставлять их государствам, которые в них нуждаются.

Напомним, что ранее неожиданно была выбрала лучшая вакцина от коронавируса: ей стала Moderna.

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