Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Принц Уильям задумался о модернизации монархии
ВТО просит Россию увеличить поставки вакцины от коронавируса
В Азербайджане прозвучал призыв обстрелять российских миротворцев 9 мая
Боль от камней в почках не уходит сама по себе
Театр Российской Армии представит зрителю спектакль "Балаган"
Тренер сборной Германии уволена за насилие над гимнастками
В чужом глазу: посольство РФ ответило на критику США по Сирии
Германия призывает наложить мораторий на "Северный поток-2"
Россия красиво вышла в финал юниорского ЧМ на Канаду

Россия и Китай позади: в ЕС похвастались "вакцинными" успехами

Мир

Новыми успехами решил поделиться со всем миром Евросоюз. Оказывается, в плане распределения вакцин есть серьёзный прогресс.

Россия и Китай позади: в ЕС похвастались "вакцинными" успехами

Данные представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что на данный момент по странам ЕС распределили примерно 200 млн единиц вакцин, и как Россия, так и Китай от такого результата пока далеки.

"На сегодняшний день около 200 млн доз распределены на территории Евросоюза. Этого достаточно для того, чтобы половина взрослого населения получила одну дозу вакцины. Ни Россия, ни Китай даже близко не подошли к такому результату", — заявила она.

Более того, продолжила развивать мысль об успехах фон дер Ляйен: и по показателю экспорта вакцин Евросоюз стал "главным в мире". В конце выступления глава ЕК попросила страны-производители вакцин поставлять их государствам, которые в них нуждаются.

Напомним, что ранее неожиданно была выбрала лучшая вакцина от коронавируса: ей стала Moderna.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

В Европе признали возможную связь между применением вакцины AstraZeneca и образованием тромбов.
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Двое детей пострадали в ДТП с фурой под Волгоградом
Кабмин утвердил дорожную карту принципиально новой газификации
Россия и Китай позади: в ЕС похвастались "вакцинными" успехами
Принц Уильям задумался о модернизации монархии
ВТО просит Россию увеличить поставки вакцины от коронавируса
В Азербайджане прозвучал призыв обстрелять российских миротворцев 9 мая
Боль от камней в почках не уходит сама по себе
Театр Российской Армии представит зрителю спектакль "Балаган"
Бойня на границе: Таджикистан захотел повторить успех Азербайджана
Жителям КНДР объяснили опасность перелетающих через границу вещей
Популярное
Новости Европы
Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша

Лондон объявил, что направит два патрульных судна на остров Джерси в Ла-Манше в качестве “меры предосторожности”, поскольку напряжённость из-за правил рыболовства, появившаяся после Brexit, растёт.

Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша
Чувствительная грудь: Как за ней ухаживать
Маммология
Чувствительная грудь: Как за ней ухаживать
Акушерство и гинекология
Масло чайного дерева: негатив от гинекологов
Здоровье и профилактика
Сделать укол самой? Нет проблем
Соломон Соловьев Знак зодиака 6 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова О чём говорят полмиллиона паспортов РФ, выданных в ДНР и ЛНР Любовь Степушова Усам Оздемиров Инфраструктурный бросок — от Москвы до самых до окраин Усам Оздемиров
Бывший СССР
У русских в Казахстане много проблем. Но и у казахов их не меньше
Оригинальные методики
11 "ванных"заповедей
Препарат Moderna стал лучшей в мире коронавирусной вакциной
Здоровье и профилактика
Препарат Moderna стал лучшей в мире коронавирусной вакциной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников