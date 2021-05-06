Волна убийств женщин в безопасной Швеции

Всего за пять недель в Швеции, которую принято считать островком безопасности в Европе, были убиты шесть женщин.

Несмотря на то, что убийства произошли в трех разных регионах и жертвы были представительницами разных поколений, все эти случаи объединил один факт:

в совершении преступлений обвиняются мужчины, с которыми у убитых были близкие отношения.

Это привело к возобновлению в обществе дебатов о насилии в семье в стране, которую обычно хвалят за ее гендерное равенство.

"В 2020 году в Швеции был зарегистрирован 16 461 случай нападения на женщин, находящихся в близких отношениях. Это на 15,4% больше, чем в 2019 году-14 261 человек, — сообщает Национальный совет по предупреждению преступности".

Министр по вопросам гендерного равенства Швеции Марта Стеневи говорит, что она "потрясена и расстроена" волной насилия, но не удивлена:

"Мы во многом продвинулись в области гендерного равенства в Швеции, но мы все еще живем со структурами в обществе, которые подавляют женщин. Бытовое насилие, бытовые сексуальные домогательства широко распространены в Швеции, как и во всех других странах", — говорит она.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.