Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вдова Грачевского и его экс-жена вместе вступили борьбу за "Ералаш"
Россиян "разводят" на деньги даже самые надёжные банки
105-летняя жительница КНДР получила поздравления от Путина
На обучение волонтёров "Лига безопасного интернета" просит 10 миллионов
Место встречи: Politico прогнозирует, где пообщаются Путин и Байден
Вместо стены на границе с Россией – глубокие ямы: Украина "окопалась"
1200 "забывчивых" путешественников-россиян заплатят 15 млн штрафов
"Душа мира, дьявол Европы": президент Франции о Наполеоне
Двое американских студентов осуждены в Италии за убийство полицейского

Школа, магазины, ФАП: Киргизия оценивает "итоги" пограничного конфликта

Мир

В Киргизии продолжают оценивать разрушения, вызванные пограничным конфликтом с Таджикистаном. На текущий момент известно о более чем 200 различных объектах недвижимости, так или иначе пострадавших от боевых действий.

Школа, магазины, ФАП: Киргизия оценивает "итоги" пограничного конфликта

"По подсчётам МЧС КР, было разрушено 136 домов и 84 объекта: из них 1 школа, 1 ФАП [фельдшерско-акушерский пункт], 1 детский сад, 1 медицинский пункт, 1 стоматология, 2 аптеки, 1 библиотека, 27 АЗС, 34 магазина, 5 столовых, 3 ресторана, а также 7 государственных зданий", — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе МЧС Киргизии.

Для оценки объёмов материального ущерба создана специальная комиссия, она уже начала работу.

Напомним, что конфликт между Киргизией и Таджикистаном вылился в открытые военные действия 29 апреля. Уточняется, что с обеих сторон погибли примерно 50 человек, пострадавших — более 200. По мнению независимого политолога, социолога Института общественной политики Кыргызстана Марса Сариева, виноват в ситуации Таджикистан.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана: что произошло?
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Госдеп дал добро: группа госслужащих США покинет Индию
Россиян "разводят" на деньги даже самые надёжные банки
Школа, магазины, ФАП: Киргизия оценивает "итоги" пограничного конфликта
105-летняя жительница КНДР получила поздравления от Путина
На обучение волонтёров "Лига безопасного интернета" просит 10 миллионов
"Путин не будет нарушать правила": Кулеба о выгоде встречи президентов
Место встречи: Politico прогнозирует, где пообщаются Путин и Байден
Вместо стены на границе с Россией – глубокие ямы: Украина "окопалась"
1200 "забывчивых" путешественников-россиян заплатят 15 млн штрафов
"Душа мира, дьявол Европы": президент Франции о Наполеоне
Популярное
Новости Европы
Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша

Лондон объявил, что направит два патрульных судна на остров Джерси в Ла-Манше в качестве “меры предосторожности”, поскольку напряжённость из-за правил рыболовства, появившаяся после Brexit, растёт.

Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша
Чувствительная грудь: Как за ней ухаживать
Маммология
Чувствительная грудь: Как за ней ухаживать
Акушерство и гинекология
Масло чайного дерева: негатив от гинекологов
Здоровье и профилактика
Сделать укол самой? Нет проблем
Соломон Соловьев Знак зодиака 6 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Усам Оздемиров Инфраструктурный бросок — от Москвы до самых до окраин Усам Оздемиров Василий Амирджанов Володину выпал шанс показать свою демократичность Василий Амирджанов
Бывший СССР
У русских в Казахстане много проблем. Но и у казахов их не меньше
Оригинальные методики
11 "ванных"заповедей
Препарат Moderna стал лучшей в мире коронавирусной вакциной
Здоровье и профилактика
Препарат Moderna стал лучшей в мире коронавирусной вакциной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников