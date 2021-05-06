Школа, магазины, ФАП: Киргизия оценивает "итоги" пограничного конфликта

В Киргизии продолжают оценивать разрушения, вызванные пограничным конфликтом с Таджикистаном. На текущий момент известно о более чем 200 различных объектах недвижимости, так или иначе пострадавших от боевых действий.

"По подсчётам МЧС КР, было разрушено 136 домов и 84 объекта: из них 1 школа, 1 ФАП [фельдшерско-акушерский пункт], 1 детский сад, 1 медицинский пункт, 1 стоматология, 2 аптеки, 1 библиотека, 27 АЗС, 34 магазина, 5 столовых, 3 ресторана, а также 7 государственных зданий", — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе МЧС Киргизии.

Для оценки объёмов материального ущерба создана специальная комиссия, она уже начала работу.

Напомним, что конфликт между Киргизией и Таджикистаном вылился в открытые военные действия 29 апреля. Уточняется, что с обеих сторон погибли примерно 50 человек, пострадавших — более 200. По мнению независимого политолога, социолога Института общественной политики Кыргызстана Марса Сариева, виноват в ситуации Таджикистан.

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