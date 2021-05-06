Экс-нардеп предрёк Украине большие проблемы после визита Блинкена

По мнению бывшего депутата украинской Рады Виталия Журавского, приезд в Незалежную нового госсекретаря США "аукнется" властям страны большими проблемами.

Своим видением ситуации политик поделился в эфире ТК "Наш".

"Этот визит ознакомительный, его цель — познакомится с руководством Украины, — сказал Журавский. — Блинкен приехал, чтобы составить мнение о них. <…> Как человек, в политике опытный, он (Блинкен) увидит, что президентская команда никудышная и неквалифицированная, что эти люди не только не умеют ставить задачи, но и не умеют их выполнять".

И после того, как Блинкен вернется домой, в США, страну, управляющую Украиной — предсказывает бывший нардеп — уже там будет решаться судьба и Зеленского, и всего его правительства.

При этом экс-депутат указал, что для Украины "очень опасно", когда проблемы страны будут решаться за ее спиной.