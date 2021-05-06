Сегодня около полуночи по местному времени в украинском аэропорту Борисполь приземлился самолет госсекретаря США Энтони Блинкена.
Как сообщает издание Страна UA, кортеж Блинкена и Нуланд, состоящий из нескольких десятков автомобилей, покинул аэропорт.
По пути его следования были организованы "бесперецедентные" меры безопасности: полицейские даже запретили журналистам снимать фото и видео проезжающих по трассе машин.
Чем весь этот день будет заниматься сопровождающая его в поездке Виктория Нуланд — неизвестно.
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