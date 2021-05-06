Визит Блинкена и Нуланд в Киев начался

Сегодня около полуночи по местному времени в украинском аэропорту Борисполь приземлился самолет госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как сообщает издание Страна UA, кортеж Блинкена и Нуланд, состоящий из нескольких десятков автомобилей, покинул аэропорт.

По пути его следования были организованы "бесперецедентные" меры безопасности: полицейские даже запретили журналистам снимать фото и видео проезжающих по трассе машин.

День главы американской дипломатии расписан по минутам

Первая встреча уже в 9.30 утра — с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Вторая — в 10:35 с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Третья — в 11:30 — с президентом Владимиром Зеленским. На нее тоже отведен всего лишь час. Пресс-конференция по итогам встреч запланирована на 12.40.

А уже в 15.50 Блинкен покинет Киев.

Чем весь этот день будет заниматься сопровождающая его в поездке Виктория Нуланд — неизвестно.