Глава МИД Украины пожаловался CNN на "ползучую аннексию России"

В интервью каналу CNN глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба посетовал на "наращивание российских войск вдоль украинской границы и в Крыму".

"Мы серьезно обеспокоены, — сказал он. — Я думаю, что каждая страна была бы крайне обеспокоена, увидев, как сотни и тысячи солдат и тяжелая военная техника маскируются вдоль вашей границы."

По его словам, демонстрация Россией силы может быть вызвана намерением "совершить аннексию Азовского моря".

Кулеба считает, что на это указывает ещё и тот факт, что Москва недавно закрыла стратегическое Азовское море для иностранных судов до октября, что, по мнению Украины, является нарушением международного права и противоречит соглашению 2003 года между Украиной и Россией о разделении вод.

" После незаконной аннексии Крыма и захвата контроля над Керченским проливом Россия может провести эту ползучую аннексию Азовского моря. И она постоянно усиливает там свое военное присутствие и нарушает торговые пути", — сказал Кулеба CNN.

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