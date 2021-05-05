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Савченко рассказала о фатальной ошибке Украины в Донбассе

Мир » Бывший СССР » Украина

Киевские власти сами запустили процесс, который привёл к тому, что жители непризнанных республик Донбасса начали принимать российское гражданство.

Савченко рассказала о фатальной ошибке Украины в Донбассе

Такое мнение высказала бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. По её словам, "неправильно всё пошло с самого начала". Савченко объяснила, что киевские власти "сделали не так". Начав блокаду Донбасса, Украина фактически толкнула ЛДНР в объятия России.

"Донбасс должен был быть заполнен гривной для того, чтобы туда не зашёл рубль. Нельзя было создавать блокаду, нужно было поддерживать экономику этой территории, нужно было поддерживать их энергетику", — пояснила экс-депутат в эфире "4 канала".

Также Савченко логично предположила, что жители ЛДНР, получившие гражданство РФ, рассчитывают на защиту российского государства. Она назвала это обстоятельство "очень большой проблемой для Киева".

"Это не карта поляка, которая дает якобы украинцам право быть немножко похожими на поляков. Нет, это действительно паспорт гражданина России, а не какая-то красная книжечка", — посетовала Савченко.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что к настоящему моменту российское гражданство приняли 527 тысяч жителей ЛДНР. К концу года их число может достичь 1 млн человек.

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Чем Донбасс хуже Крыма, или должна ли была Россия воевать с Украиной?
Автор: Людмила Черткова
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