Суд встал на сторону Меган Маркл в деле о публикации её частного письма

Письмо Меган Маркл своему отцу Томасу Марклу, опубликованное ранее таблоидом Mail on Sunday, спровоцировало очередной скандал вокруг герцогини Сассекской.

Высокий суд Лондона признал правоту Меган Маркл ещё в феврале. Сторона ответчика, однако, оспорила частный характер письма, утверждая, что его соавтором являлся бывший ассистент герцогини Сассекской Джейсон Кнауф. Адвокаты компании — издателя газеты Associated Newspapers Ltd (ANL) заявили, что он действовал от имени короны, а не в частном порядке. Однако при повторном рассмотрении дела, прошедшем в среду, 5 мая, в упрощённом порядке и в виртуальном формате, позиция защиты не нашла подтверждения. Как заявил судья Марк Уорби, аргументы стороны ответчика "занимают область неизведанного между невероятностью и нереальностью".

Согласно вынесенному судебному постановлению, действия таблоида Mail on Sunday признаны "вторжением в частную жизнь герцогини Сассекской, а также нарушением её авторских прав", сообщает ТАСС.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.