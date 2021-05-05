Письмо Меган Маркл своему отцу Томасу Марклу, опубликованное ранее таблоидом Mail on Sunday, спровоцировало очередной скандал вокруг герцогини Сассекской.
Высокий суд Лондона признал правоту Меган Маркл ещё в феврале. Сторона ответчика, однако, оспорила частный характер письма, утверждая, что его соавтором являлся бывший ассистент герцогини Сассекской Джейсон Кнауф. Адвокаты компании — издателя газеты Associated Newspapers Ltd (ANL) заявили, что он действовал от имени короны, а не в частном порядке. Однако при повторном рассмотрении дела, прошедшем в среду, 5 мая, в упрощённом порядке и в виртуальном формате, позиция защиты не нашла подтверждения. Как заявил судья Марк Уорби, аргументы стороны ответчика "занимают область неизведанного между невероятностью и нереальностью".
Согласно вынесенному судебному постановлению, действия таблоида Mail on Sunday признаны "вторжением в частную жизнь герцогини Сассекской, а также нарушением её авторских прав", сообщает ТАСС.
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