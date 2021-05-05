"Вызывает зависть": в Госдепе США оценили статус-кво в Арктике

В настоящее время Арктика представляет собой регион сотрудничества, а не конфликта. Но это ненадолго, уверен координатор Госдепартамента США по Арктике.

Международное сотрудничество в Арктике можно назвать выдающимся. Это касается и научной, и многих других сфер деятельности. И США хотели бы многое оставить как есть, но это невозможно ввиду грядущих глобальных изменений, заявил координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт.

"Статус-кво не сохранится, поскольку в Арктике происходит потепление темпами, которые вдвое выше, чем общемировые. Не в одночасье, но через годы и десятилетия мы бы, разумеется, ожидали увидеть рост туризма, судоходства, освоения ресурсов", — пояснил он, выступая на интернет-семинаре вашингтонского Института Брукингса.

В связи с такой "тёплой" перспективой представитель внешнеполитического ведомства США решил сразу объяснить мировому сообществу, "кто в этом доме хозяин". По мнению Дехарта, главными конкурентами США в Арктике будут Россия и Китай.

"Пекин, вероятно, хотел бы, чтобы вы верили, что Арктика — это общемировое достояние, регион, управление которым не развито, а на ресурсы которого претендовать может каждый. Это не так. В регионе действуют международные правила, твёрдые правила, в первую очередь Конвенция ООН по морскому праву, которой мы следуем на практике", — приводит его слова ТАСС.

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