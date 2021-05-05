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Камилла Паркер-Боулз может стать королевой после ухода Елизаветы II

Мир » Европа

Новой королевой Великобритании может стать Камилла, герцогиня Корнуолльская. Королевский титул она может получить после того, как на престол взойдёт принц Чарльз. Это произойдёт после ухода Елизаветы II.

Ранее представители Букингемского дворца сообщили, что Камилла будет принцессой-консорт, а не королевой. Но её сын Том Паркер-Боулз в интервью The Times заявил о том, что высок шанс, что его мать будет королевой.

Когда принц Чарльз и принцесса Диана развелись британцы возненавидела Камиллу. После гибели Дианы ситуация ещё больше ухудшилась.

Но со временем люди изменили своё отношение к Камилле.

Сегодня её ценят за доброту и трудолюбие. В последнее время всё чаще стал подниматься вопрос о наделении Камиллы титулом принцессы.

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Автор: Снежана Шахова
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