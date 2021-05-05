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Трамп высказался о продлении блокировки его аккаунтов в соцсетях

Мир » Северная Америка » США и Канада

Экс-президент США Дональд Трамп отреагировал на решение надзорного совета компании Facebook оставить в силе блокировку его аккаунтов в соцсетях.

Трамп высказался о продлении блокировки его аккаунтов в соцсетях

Ранее независимый надзорный совет рассмотрел дело о блокировке аккаунтов Дональда Трампа (на тот момент действующего президента США) в социальных сетях Facebook и Instagram. Совет одобрил решение компании о блокировке, однако указал, что она не должна быть бессрочной.

"Правление настаивает на том, чтобы Facebook рассмотрел этот вопрос, чтобы определить и обосновать пропорциональный ответ, который соответствует правилам, применяемым к другим пользователям его платформы. Facebook должен завершить рассмотрение этого вопроса в течение шести месяцев с даты принятия этого решения", — сообщается на сайте надзорного совета.

До тех пор, пока Facebook не примет окончательного решения о дальнейшей судьбе аккаунтов 45-го президента США, они останутся заблокированными.

Трамп пригрозил соцсетям "политической ценой"

Реакция Дональда Трампа, как и следовало предполагать, оказалась весьма негативной. Действия соцсетей в отношении его аккаунтов он назвал "позором".

"Сделанное Facebook, Twitter и Google — абсолютный позор для нашей страны. Эти компании социальных сетей должны заплатить политическую цену, и им больше никогда нельзя позволять разрушать и превращать в руины наш выборный процесс", — цитирует его заявление ТАСС.

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Автор: Людмила Черткова
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