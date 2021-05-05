Редактор Majesty рассказала об отношениях детей принцев Уильяма и Гарри

Детям принца Уильяма и принца Гарри пока не нужна дружба, заявила в интервью изданию Express главный редактор журнала Majesty Ингрид Сьюард.

Хотя она не отрицает, что с возрастом королевские наследники обязательно оценят братские узы.

Кроме того, Стюард высказала предположение о том, что принцесса Диана была рада, если бы дети Уильяма и Гарри дружили друг с другом.

"Я уверена, что Диана хотела бы, чтобы отпрыски её сыновей были друзьями. Сейчас у них может не быть детской привязанности, потому что она им попросту не нужна. Но они оценят Арчи как друга гораздо позже", — сообщила Ингрид Сьюард.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от выполнения королевских обязанностей и переехали жить в Соединённые Штаты Америки.

Пара воспитывает сына Арчи. Скоро в их семье ожидается пополнение — на свет должна появится девочка. Поклонники звёздного семейства надеются, что Гарри назовёт дочку Дианой - в честь своей погибшей матери.

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