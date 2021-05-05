"Раньше, чем может показаться": президент Эстонии о Киеве, Тбилиси и ЕС

Новости из Эстонии: по мнению президента страны Керсти Кальюлайд, Евросоюзу стоит готовиться к тому, что "расширение" посредством принятия Украины и Грузии может оказаться ближе, чем привыкли считать в Брюсселе.

Кальюлайд пообщалась с журналистами польского DGP и отметила: обстановка сейчас неспокойная, так что вопрос "готовности" Киева и Тбилиси к получению членства в ЕС может значительно "ускориться".

"Страны Восточного партнёрства войдут в состав Евросоюза только тогда, когда они сами будут к этому готовы. Но с учётом неспокойной обстановки в регионе они могут быть к этому готовы раньше, чем может показаться. Поэтому Брюссель и весь ЕС должны уже сейчас готовится к присоединению Грузии и Украины", — заявила президент Эстонии.

Также Кальюлайд напомнила: Эстония заинтересована в том, чтобы ЕС как объединение оставался открыт для новых членов.

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