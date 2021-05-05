Ещё несколько лет назад британцы обратили внимание на необычные пальцы принца Чарльза. Из-за того, что они очень полные, их даже прозвали сосисочными.
Новую волну интереса спровоцировали свежие фотографии старшего сына Елизаветы II в Индии. На снимках видно, что его пальцы очень распухли.
Запрос "сосисочные пальцы принца Чарльза" занял седьмое место в рейтинге популярных запросов в Google за последний год. В общем рейтинге данный запрос находится на 20 месте.
Из-за такой особенности рук принца Чарльза появились слухи об ухудшении его состояния здоровья. Некоторые врачи даже заявляли о том, что у наследника престола проблемы с сердцем.
Сам принц Чарльз говорил, что его пальцы распухают после длительных перелётов.
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