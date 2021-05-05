Зеленский выиграл "виртуальные" выборы президента

Свежие данные касательно популярности украинских политиков: президент страны Владимир Зеленский и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко сохраняют лидирующие позиции в рамках "виртуальной" президентской гонки.

Данные привели представители "Украинской социологической группы": жителей Украины спросили, за кого бы они голосовали на выборах, если бы таковые состоялись в скором времени.

Голоса распределились следующим образом:

Владимир Зеленский — 23,8%; Юрий Бойко — 18,2%; Пётр Порошенко - 17,4%.

Далее расположилась Юлия Тимошенко (12,4%), за ней оказался лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (6,4%).

Касательно популярных партий картина схожа: "Слуга народа" уверенно набрал бы около 21,2% голосов населения, а в "ОПЗЖ" порадовались бы 18,5%.

Напомним, что ранее президент Украины сделал новое заявление, в котором сообщил о "судьбе Европы" и о том, что именно Украина может на эту судьбу влиять.

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