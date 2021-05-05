В Испании задержан украинец, убивший милиционеров на Майдане

Испанская полиция сообщила о задержании украинца, который обвиняется в убийстве двух милиционеров в Киеве. Происшествие произошло в 2013 году во время беспорядков на Майдане.

Арест произведён на основании международного ордера. Мужчина был найден в автономном обществе Валенсия. Он неоднократно менял место жительства, сообщает национальная полиция Испании.

По сведениям полиции, обвиняемый в 2013 году открыл огонь из винтовки по милиции. Он убил как минимум двух служителей правопорядка.

"Украинские власти не знают точное число раненых и погибших агентов от рук этого лица", — говорится в сообщении испанской полиции.