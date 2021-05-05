Киевский политолог раскрыл "причину" нищеты украинцев

Граждане Украины живут в нищете из-за того, что в стране до сих пор не была проведена декоммунизация. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал украинский политолог Андрей Ницой.

"Нам ничего не надо забывать, но нам надо проводить политику не только декоммунизации, но и деколонизации. Декоммунизация — это маленький, первый этап широкой политики, которую мы не провели", — заявил он.

Из-за этого властям пришлось пойти на варварскую приватизацию, что привело к появлению олигархов.

Напомним, что закон о декоммунизации был принят на Украине в 2015 году. Согласно этому закону, на территории страны должны быть демонтированы все памятники вождям СССР, а все архивы советских спецслужб должны быть открыты. Также закон предполагает запрет на использование советской символики.

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