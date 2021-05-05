Королева Елизавета II запустила производство собственного пива

Для производства пива будет использоваться органический яровой ячмень Лауреате, произрастающий на территории королевского поместья Сандрингем в Норфолке. Изготовлением пенного напитка занялась местная пивоварня Barsham Brewery.

Два сорта пива уже представлены в фирменном сувенирном магазине Sandringham. Бутылка объёмом 500 мл будет стоить $5,50 (около 400 рублей).

Британская королева и раньше интересовалась производством алкогольных напитков. Так, в прошлом году она запустила производство королевского джина, а недавно расширила линейку этого напитка. Стоимость одной бутылки составляет $41 (около 3 тысяч рублей).

Елизавета II занялась производством алкоголя неспроста. По словам бывшего королевского повара Даррена Макгрэди, королева каждый день пьёт коктейль из джина с вермутом Дюбонне со льдом и ломтиком лимона.

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