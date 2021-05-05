Траур в Мексике: трагедия в метро унесла 24 жизни

В связи с катастрофой в метро, в результате которой погибли 24 человека и пострадали ещё 79, руководство Мексики объявило в стране трёхдневный траур на национальном уровне.

Напомним кратко о катастрофе: из-за обрушения конструкций метромоста в Мехико проходивший по нему состав "расщепился" и лишился двух вагонов, которые упали примерно с десятиметровой высоты. Инцидент произошёл поздно вечером. Уточняется, что причиной стала автомобильная авария — в одну из опор моста врезалась машина.

"Объявляется трёхдневный национальный траур из-за трагедии на 12-й линии <…> метрополитена Мехико 3 мая", — сообщается в указе президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, цитируемом Diario Oficial de la Federacion.

Ранее траур был объявлен в столичном Мехико.

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