На аукционе во Франции продадут вещи Наполеона с пятнами его крови

Владелец одного из аукционных домов во Франции объявил, что в честь 200-летия со дня смерти Наполеона Бонапарта на торги будут выставлены предметы одежды, бывшей на полководце в день смерти:

"На них на всех сохранилась ДНК Бонапарта. Более личной вещи не найти. У нас есть рубашка, носовой платок, чулки и ткань, которой было обёрнуто тело императора во время вскрытия в 1821 году в Лонгвуде на острове Св. Елены".

Стартовая цена окровавленной одежды — €15 тысяч.

Всего на аукционе представят 360 памятных предметов. И это не только одежда, но и, к примеру, локон императора и тарелка, с которой он всегда ужинал.

Напомним, Наполеон Бонапарт скончался в ссылке на острове Св. Елены 5 мая 1821 года. Ему был 51 год.

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