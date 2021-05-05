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Блинкен снова попробовал объяснить "отношения" с Москвой

Мир

Очередными мыслями касательного того, как Вашингтону стоит работать с Москвой, поделился госсекретарь США Энтони Блинкен. Он уверен, что Штаты должны добиваться от России ответственности и "давить на Москву".

Блинкен снова попробовал объяснить "отношения" с Москвой

Напомним, что ранее Блинкен заявлял: в целом Штаты хотят видеть в отношениях с Россией скорее стабильность, чем конфронтацию. Однако 5 мая он написал пост в Twitter, в котором сообщил несколько иное.

"Мы должны работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за её действия и оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные обязательства", — уточнил Блинкен.

Репост сообщения Блинкена позднее сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Со своей стороны он дополнил сообщение словами о том, что России пора прекращать "незаконную оккупацию" крымских территорий и работать по минским соглашениям.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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