В индийском суде сравнили нехватку кислорода с геноцидом

Продолжает оставаться очень сложной ситуация с коронавирусом в Индии. Известно, что прирост заболевающих в сутки составляет уже более 300 тысяч человек, больницы перегружены, не хватает оборудования и медицинского кислорода.

Именно на нехватку кислорода обратили внимание представители Высокого суда Аллахабада. По словам судей, нехватка (которая уже привела к множеству смертей), сравнима с геноцидом и может считаться преступлением представителей властных структур.

По данным канала NDTV, судьи начали разбирательство по кислороду из-за невероятного общественного резонанса.

"Смерть пациентов c коронавирусом только из-за недопоставки кислорода в больницы является преступным деянием, не меньшим, чем геноцид, со стороны тех, кому поручено обеспечить непрерывную заготовку и цепочку поставок жидкого медицинского кислорода. Как мы можем позволить нашим людям умереть таким образом, когда наука продвинулась настолько, что в наши дни производят трансплантации сердца и операции на мозге?", — цитирует телеканал судей.

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