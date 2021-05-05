Киев отказывается от Sputnik V из соображений "информационной гигиены"

Минздрав Украины ни при каких обстоятельствах не разрешит использование российской вакцины "Спутник V" на территории страны.

Об этом в очередной раз заявил Максим Степанов, глава ведомства, комментируя на Facebook доклад Европейской службы внешних действий (ЕЭАС) о набирающих обороты кампаний по искусственной дискредитации вакцинации:

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