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Сирия обвинила Турцию в краже воды из Евфрата

Мир

Сирийские власти обвинили Турцию в краже большого количества воды из реки Евфрат и препятствовании ее потоку на сирийскую территорию.

Сирия обвинила Турцию в краже воды из Евфрата

Местный портал Syria Times сообщил, что нехватка воды повлияла на жизнь населения и сельское хозяйство в районах Мухафаз Ракка и Дейр-эз-Зор.

"Турецкая сторона за последнее время сократила водные ресурсы реки Евфрат в Сирии с 500 до 200 кубометров в секунду. Это помешало работе турбин для выработки электроэнергии на плотине Евфрата, в дополнение к прибытию ирригационной воды и питьевой воды", — заявил губернатор Аль-Ракки Абдул Раззак Халифа.

Портал также привел заявления директора по водным ресурсам в Хасаке Абдула Азиза Амина, который обвинил турецкие власти в нарушении "подписанного с Сирией соглашения о распределении квот на воду реки Евфрат".

Между тем, жители Дейр-эз-Зора выразили опасения, что низкий уровень воды повлияет на их посевы и спровоцирует транспортные проблемы, так как снизила возможности эксплуатации парома.

Согласно подписанному в 1987 году документу, поток Евфрата в Сирию не может опускаться ниже 500 кубических метров в секунду, чтобы электрические турбины на речной плотине могли продолжать работать.

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Автор: Ольга Лебедева
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