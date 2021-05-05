Раскрыта причина смерти супруга королевы Елизаветы II

Официальной причиной смерти принца Филиппа, герцога Эдинбургского, стал его преклонный возраст.

Об этом сообщил таблоид The Telegraph, получившая доступ к свидетельству о смерти мужа британской королевы Елизаветы II.

Издание отмечает, что термин "пожилой возраст" разрешается использовать в качестве причины смерти, если умершему было более 80 лет, и врач ухаживал за ним в течение длительного периода времени и наблюдал постепенное ухудшение его состояния. Смерть герцога констатировал глава врачей королевской семьи сэр Хью Томас.

Таким образом, заключение о смерти предполагает, что у принца Филиппа не было никакой болезни, которая могла бы вызвать летальный исход.

Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет в Виндзорском замке.

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