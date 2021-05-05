Официальной причиной смерти принца Филиппа, герцога Эдинбургского, стал его преклонный возраст.
Об этом сообщил таблоид The Telegraph, получившая доступ к свидетельству о смерти мужа британской королевы Елизаветы II.
Издание отмечает, что термин "пожилой возраст" разрешается использовать в качестве причины смерти, если умершему было более 80 лет, и врач ухаживал за ним в течение длительного периода времени и наблюдал постепенное ухудшение его состояния. Смерть герцога констатировал глава врачей королевской семьи сэр Хью Томас.
Таким образом, заключение о смерти предполагает, что у принца Филиппа не было никакой болезни, которая могла бы вызвать летальный исход.
Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет в Виндзорском замке.
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