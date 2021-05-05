Трамп вернулся. Пока только в интернет

Бывший президент США Дональд Трамп вернулся в Интернет.

Спустя несколько месяцев после того, как его аккаунты были заблокированы большинством социальных сетей, политик теперь использует "стол”, проходящий через веб-сайт его кампании, чтобы размещать контент, напоминающий его твиты.

"Со стола Дональда Трампа” - так называется новая страница, которая очень похожа на твиттер — аккаунт 45-го президента, запрещенная в январе. Рекламный ролик, прикрепленный к верхней части ленты, объявляет его "маяком свободы”, а сам сайт — "местом, где можно говорить свободно и безопасно.”

Новая "соцсеть" Трампа - пока просто блог

Из описания страницы можно было бы подумать, что "стол” — это новая платформа социальных сетей для американцев, но это не так. В настоящее время только Трамп может использовать его для публикации постов, изображений и видео.

На странице уже есть архив заявлений, которые экс-президент сделал с тех пор, как покинул свой пост в январе.

Посты с "рабочего стола” можно публиковать в Twitter и Facebook, но нет возможности создать собственный аккаунт или оставить комментарий.

"Это всего лишь односторонняя коммуникация, которая позволяет Трампу общаться со своими последователями”, — сказал Fox News источник из окружения Трампа.

К слову, напомним, что еще в марте советник Трампа Джейсон Миллер сказал журналистам, что бывший президент вернется в Интернет "со своей собственной платформой”, которая "полностью переопределит игру.” Вот, что тогда рассказывала об этом "Правда.Ру":

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