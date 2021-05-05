В зоопарке в Индии зафиксирована вспышка COVID-19 у львов

По меньшей мере восемь азиатских львов дали положительный результат на коронавирус в зоопарке в Хайдарабаде, Индия.

Об этом сообщило министерство окружающей среды страны.

"У больших кошек наблюдались легкие симптомы Covid-19, включая сухой кашель и насморк", — отмечается в распространенном сообщении.

О вспышке заболевания среди кошек, содержащихся в Хайдарабадском зоологическом парке Неру, впервые рассказал местным СМИ сотрудник зоопарка. По его словам, симптомы болезни у львов начали проявляться еще 24 апреля.

"Да, львы были проверены после проявления легких симптомов. На данный момент они активны и чувствуют себя хорошо”, — сказал он, добавив, что болезнь поразила четырех львов-самцов и четырех самок, содержащихся в сафари-зоне парка.

У хищников был сухой кашель, выделения из носа и вообще они плохо себя чувствовали, теряли аппетит. ПЦР-тесты львов, взятые ветеринарной командой зоопарка, дали положительный результат на COVID-19, а дополнительные образцы были собраны для Индийского центра клеточной и молекулярной биологии (CCMB). Считается, что львы заразились вирусом от людей.

Вспышка была официально подтверждена Министерством окружающей среды, лесного хозяйства и изменения климата Индии во вторник, 4 мая.

"Восемь львов были изолированы, им оказан должный уход и необходимое лечение. Все восемь львов сейчас ведут себя нормально и хорошо питаются", — говорится в заявлении министерства.

Зоопарк был закрыт для публики. Никаких доказательств того, что львы могут передавать коронавирус обратно людям, не появилось.

"Основываясь на опыте с животными зоопарка в других странах мира, которые испытали положительный эффект от SARS-COV2 в прошлом году, нет никаких фактических доказательств того, что животные могут передавать болезнь людям в дальнейшем", — подчеркнули в министерстве.

Для справки

Вспышка болезни в зоопарке Хайдарабада — первый задокументированный случай передачи COVID-19 от человека львам в Индии. Ранее такие передачи были зарегистрированы в Швеции и Пакистане. Эти вспышки привели к гибели нескольких крупных кошек, в том числе двух редких белых тигрят.

Коронавирус в Индии

Вспышка в зоопарке в Хайдарабаде происходит на фоне продолжающегося всплеска коронавируса в Индии.

Во вторник страна перешагнула отметку в 20 миллионов случаев заболевания, а число погибших от пандемии приблизилось к 222 408.

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