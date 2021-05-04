Полку защитников лондонского Тауэра прибыло

Вороны охраняют лондонский Тауэр с середины XVII века. За прошедшие четыре столетия птицы покинули крепость лишь однажды, и это были тяжёлые времена.

У пары Хугин и Мунин из знаменитого семейства чёрных воронов, защищающих лондонскую крепость Тауэр, появились два птенца. Это известие сообщил официальный аккаунт лондонского Тауэра в Twitter. Сообщается, что птенцы здоровы и "намного крупней, чем ожидалось".

Смотритель воронов Крис Скайф уже дал имя птенцу мужского пола. Его назвали Эдгаром, в честь писателя Эдгара Аллана По. На имя для птенца женского пола среди подписчиков объявлен конкурс. В шорт-лист вошли имена Матильда, Бранвен, Бронте, Уинифред и Флоренс. Каждое из этих имён так или иначе связано с историей Тауэра.

С появлением птенцов семейство тауэрских воронов увеличилось до девяти птиц. В Великобритании существует поверье, что если птицы покинут Тауэр, то падёт не только крепость, но и вся страна. Поэтому пополнение в семействе защитников крепости считается добрым знаком, сообщает Daily Mirror.

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