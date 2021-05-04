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Увеличили запросы: Киев хочет от Вашингтона поставок вакцин

Мир

В преддверии поездки американского госсекретаря Энтони Блинкена на Украину Киев "наращивает" запросы к США. Украинской стороне, пишет Politico, не понравилось согласование отправки вакцин в Индию — Украине они тоже весьма и весьма необходимы.

Увеличили запросы: Киев хочет от Вашингтона поставок вакцин

По данным Politico,

"Недавнее решение администрации президента Джо Байдена отправить партию вакцин в Индию создало напряжённость с Украиной, которая увеличила запросы на получение препаратов в преддверие визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев".

Издание отмечает, что в офисе Владимира Зеленского ещё с декабря 2020 года пытаются узнать, когда же наконец Вашингтон изволит прислать вакцины. Известно, что в несколько последних недель эта тема "всплывала" в том числе в разговоре президентов Украины и США по телефону.

"Диалог с Украиной по пандемии отражает растущее противоречие между желанием администрации Байдена стать крупнейшим в мире донором вакцин и решением отложить многие поставки, пока большинство американцев не будет вакцинировано", — уверены в издании.

При этом на власти Штатов, похоже, давят и поступающие "снизу" сведения: чиновники федерального правительства далеко не едины во мнении по отправке вакцин в другие страны.

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Срочно! США отказались от Украины
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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