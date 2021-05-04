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Бродягам Швейцарии предложили деньги и бесплатные билеты из страны

Мир

Неожиданно широкими возможностями обрадовали всех попрошаек и бродяг, проживающих в швейцарском кантоне Базель-Штадт. Если данные "элементы" пожелают уехать из страны, то им дадут денег на билет в любую страну ЕС — условие лишь одно.

Бродягам Швейцарии предложили деньги и бесплатные билеты из страны

Инновационный подход властей кантона широко освещают местные СМИ. Схема работает следующим образом:

  1. бродяга или попрошайка подписывает бумаги о том, что никогда не вернётся;
  2. власти кантона покупают ему билет на самолёт или поезд, а также дают 20 швейцарских франков (21,92 доллара США).

Уточняется, что в случае нарушения и возвращения на родину, "нежелательных" ждёт депортация. При этом "услуга" уже популярна: ей воспользовался 31 человек. Подавляющее большинство — представители Румынии (14 человек), также за билетами пришли семеро немцев, семеро бельгийцев, два итальянца и француз.

Практически сразу нашёлся и "самый умный" человек, который попробовал воспользоваться услугой дважды — для этого он подготовил сразу два удостоверения.

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Швейцария избавляется от попрошаек
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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