Мнение биографа: королевская семья может отказаться от Гарри и Меган

Принцы Чарльз и Уильям обсудят вопрос сокращения количества членов королевской семьи. Высок риск того, что королевская семья откажется от герцогов Сассекских, заявила биограф Анджела Левин. Это позволит сэкономить деньги налогоплательщиков.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл пошли на конфликт представителями правящей династии Великобритании, переехав в Северную Америку, хотя родственники Елизаветы II не одобрили это решение.

Скандальное интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри ещё больше ухудшило ситуацию.

В беседе с телеведущей Меган Маркл не только пожаловалась на невыносимые условия жизни во дворце, но и обвинила королевскую семью в расизме.

Королеве Елизавете II уже 95 лет. После её смерти на престол взойдёт принц Чарльз. Решится ли он сократить количество членов королевской семьи, покажет время.

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