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Мнение биографа: королевская семья может отказаться от Гарри и Меган

Мир

Принцы Чарльз и Уильям обсудят вопрос сокращения количества членов королевской семьи. Высок риск того, что королевская семья откажется от герцогов Сассекских, заявила биограф Анджела Левин. Это позволит сэкономить деньги налогоплательщиков.

Мнение биографа: королевская семья может отказаться от Гарри и Меган

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл пошли на конфликт представителями правящей династии Великобритании, переехав в Северную Америку, хотя родственники Елизаветы II не одобрили это решение.

Скандальное интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри ещё больше ухудшило ситуацию.

В беседе с телеведущей Меган Маркл не только пожаловалась на невыносимые условия жизни во дворце, но и обвинила королевскую семью в расизме.

Королеве Елизавете II уже 95 лет. После её смерти на престол взойдёт принц Чарльз. Решится ли он сократить количество членов королевской семьи, покажет время.

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Война против королевской семьи: последствия интервью Меган Маркл и Принца Гарри
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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