"Ура, мы ломим": эксперт о парадоксах политики США в отношении РФ

Очередное странное заявление сделал недавно госсекретарь США Энтони Блинкен. На фоне всей ранее озвученной "стратегии" работы с Россией он заявил: США, в общем-то, на обострение идти не хотят, а хотят стабильных отношений.

Энтони Блинкен

Как именно Вашингтон сейчас представляет себе те самые "стабильные и предсказуемые" отношения с Москвой? Чего ждёт? Комментарий для "Правды.Ру" предоставил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Два американских стула: отказаться пока не выходит

В последнее время, начинает рассказ эксперт, США занимаются не совсем понятной и не совсем логичной риторикой. Доходит до смешного. На сайте Белого дома, где представлен отчёт о первых "100 днях" внешней политики Байдена, было сказано: важным условием стабильности или налаживания отношений с Россией является усиление санкционного давления на неё.

Посольство США в России

Ситуация сегодня простая: американцы (гласно или негласно) предъявляют нам систему требований, смысл которых можно описать одном словом — "уступки". Крым, Сирия, Украина — везде Штаты намекают, что неплохо было бы увидеть от России уступки и что именно с этих уступок может начаться некая новая эпоха в российско-американских отношениях.

"Вашингтон сидит на двух стульях. С одной стороны, там делают вид, что отношения улучшаются, работа идёт в рамках международных норм. А с другой — администрация внутри страны говорит о том, что она "нажала" на Россию, "заставила" Россию заплатить за всё, и Россия отступает", — объясняет эксперт.

"Ура, мы ломим": куда идёт Вашингтон

Риторика команды Байдена, таким образом, сводится к следующему: смотрите, мы усиливаем давление на Россию и добиваемся успеха. Эта линия исходит, по всей видимости, из следующей логики: раз Россия испытывает разного рода проблемы (например, экономические), можно увеличивать давление.

"Помните: "Ура! Мы ломим, гнутся шведы". Пришла администрация Байдена, начала жёсткую риторику", — рассказывает Васильев.

Дональд Трамп

Возможно, что ситуация в целом связана с общим падением уровня американской дипломатии. Ведь о кризисе в американской внешней политике заговорили в открытую ещё под занавес срока Трампа. Связан кризис был с тем, что после прихода Трампа из Госдепа ушло достаточно много сотрудников, а потом в ведомстве началась "охота на ведьм".

"Поэтому стали говорить о том, что многие опытные сотрудники ушли, что теряет американская демократия свой привычный высокий уровень квалификации. Что называется, пришли младшие дипломаты и привнесли своё превратное представление о том, как надо выстраивать отношения с Россией", — уточняет Васильев.

Ощущение общей неадекватности: кому выгодно?

Также вполне возможен и ещё один вариант: американцы слишком уверовали в то, что это выстраивание отношений с позиции силы даёт эффект.

"Дело в том, что Блинкен на меня не производит впечатления госсекретаря, который может считаться политическим тяжеловесом. Он, если так можно выразиться, классический приказчик, "чего изволите". И вот это "чего изволите", может быть, рефреном идёт пока в рамках установок Байдена. Или, я бы даже сказал, в рамках понимания престарелого Байдена, не совсем адекватно воспринимающего внешний мир", — разъясняет Васильев.

Джо Байден

Так что подобные заявления Блинкена — попытка "подстроиться". Зачем это делается — вопрос нетривиальный, версии есть самые разные.

"Может быть, в Америке идёт определённая борьба в верхах. Может быть, действительно часть людей хотела бы всё-таки, чтобы Байден досрочно ушёл с поста или его ушли с поста президента. И поэтому раскручивается идея о том, что он не совсем адекватен. В области дипломатии, в области внутренней политики эта неадекватность более выпукла, более очевидна. И всегда можно указать: вот тут, тут и тут — оговорки и противоречия", — рассуждает эксперт.

Может быть, идея такого рода идет от той же Камалы Харрис или других людей в окружении Байдена. Может быть, где-то надо пока создавать это ощущение общей неадекватности, отсутствия связи с политической реальностью. И в этом отношении, может быть, играет и фактор тщеславия: мол, ради того, чтобы встретиться с самим Байденом(!), Москва готова чем-то пожертвовать и так далее.

"Хотя Москва уже дала чёткий и ясный сигнал. По всей видимости, Блинкен его не понял", — заключает Васильев.

Россия, отмечает эксперт, уже записала США в недружественные страны. И это можно назвать достаточно важной вехой в двусторонних отношениях.

"Шелуха" большой игры или заевшая пластинка?

"Подобного рода вещи действительно предполагают для того, чтобы что-то изменить, это большая и серьёзная подготовительная работа дипломатов, может быть, какой-то элемент торгов. Допустим, к тем же выборам Россия предлагала: давайте создадим комиссию, давайте подпишем договоры о кибербезопасности, о невмешательстве. Но, насколько я понимаю, пока Вашингтон всё продинамил", — продолжает Васильев.

Флаги России и США

Так что заявление Блинкена и его аналоги — некий рефрен, который исходит от США. Почему он звучит именно сегодня? Может быть, американцы — жертвы своей собственной пропаганды, собственных установок. А может быть, действительно имеет место некая очень сложная игра, связанная с тем, чтобы выставить Байдена неадекватным президентом.

"Байден эту realpolitik не очень понимает, он словам придаёт значение "словесной шелухи", которая никого ни к чему не обязывает, по большому счёту, да и никуда не ведёт", — резюмирует Васильев.

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