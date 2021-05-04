Саммит и Sputnik в "обмен" на Врбетице? Гамачек отверг "торг" с Москвой

Опровергать появившиеся в СМИ данные о "торге" с Россией пришлось главе МВД Чехии и первому вице-премьеру страны Яну Гамачеку. Чиновник заявил, что речи о подобных вещах ни идёт и не шло.

Предыстория ситуации весьма интересна. В издании Seznam Zprávy со ссылкой на высокие чины сообщили: Гамачек ещё в середине апреля хотел съездить в Москву. Причиной визита должен был стать тот самый "торг": чиновник якобы хотел "обмена" вакцины "Спутник V" и саммита России и США в Праге на скандальное дело по взрывам во Врбетице. Однако поездка так и не состоялась — Гамачека отговорили.

"Однозначно отвергаю спекуляции в статье издания Seznam Zprávy, касающейся моего предполагаемого стремления торговать информацией из дела Врбетице за поставку вакцины "Спутник V". Статья поставлена на спекуляциях и лжи, которые никто из участников (встречи) не подтвердил и не мог подтвердить, потому что такого не было", — разъяснил Гамачек в Twitter.

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