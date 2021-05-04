Монополия на правду: в G7 вспомнили о борьбе с "пропагандой" России

Новости из Великобритании: там, как оказалось, готовы в рамках объединения G7 придумать "механизм быстрого реагирования". Данный механизм нужен для успешного противодействия "пропаганде и дезинформации", поступающим со стороны России.

Доминик Рааб

Данные привёл глава МИД Великобритании Доминик Рааб, а комментариями касательно идеи поделились:

член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (для RT);

(для RT); политолог Юрий Светов (для RT).

"Монополия на правду": борьба с ветряными мельницами?

Цеков, оценивая идею, сообщил: некоторые страны Запада сегодня уверены в своей "монополии на правду".

"По их мнению, то, что они говорят, — это правда, а то, что говорят другие государства, — это ложь. Они, конечно, находятся в большом заблуждении", — уточнил он.

Переговоры представителей США и Великобритании

Вашингтон и Лондон стараются, говоря простым языком, удержать прочие страны в узде. Однако ни там, ни там чиновники, похоже, не особо понимают все тонкости процессов, происходящих в сегодняшнем мире. К тому же, развивая подобные начинания, западные страны стараются отвлечь внимание от собственных проблем.

"Они идут по пути саморазрушения с такими принципами. Пускай они создают что угодно, нас по большому счёту, мне кажется, это уже мало волнует. Они борются прежде всего против самих себя", — уточнил Цеков.

Нервозность и единство: ситуация меняется

Светлов, оценивая слова Рааба, добавил: пока на Западе некоторым странам хотелось бы верить в свою "монополию" по данному вопросу. А также в то, что их слова — "финальный" вариант.

"Так, как они формулируют информационную повестку, она должна приниматься всеми государствами, а это сейчас не так. И отсюда эта болезненная нервозность, отсюда призывы к тому, что должно быть единство. Они по-прежнему считают, что если они будут друг друга поддерживать, то все будут верить их утверждениям, а ситуация меняется", — резюмировал Светлов.

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