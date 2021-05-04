Новости из Великобритании: там, как оказалось, готовы в рамках объединения G7 придумать "механизм быстрого реагирования". Данный механизм нужен для успешного противодействия "пропаганде и дезинформации", поступающим со стороны России.
Данные привёл глава МИД Великобритании Доминик Рааб, а комментариями касательно идеи поделились:
Цеков, оценивая идею, сообщил: некоторые страны Запада сегодня уверены в своей "монополии на правду".
"По их мнению, то, что они говорят, — это правда, а то, что говорят другие государства, — это ложь. Они, конечно, находятся в большом заблуждении", — уточнил он.
Вашингтон и Лондон стараются, говоря простым языком, удержать прочие страны в узде. Однако ни там, ни там чиновники, похоже, не особо понимают все тонкости процессов, происходящих в сегодняшнем мире. К тому же, развивая подобные начинания, западные страны стараются отвлечь внимание от собственных проблем.
"Они идут по пути саморазрушения с такими принципами. Пускай они создают что угодно, нас по большому счёту, мне кажется, это уже мало волнует. Они борются прежде всего против самих себя", — уточнил Цеков.
Светлов, оценивая слова Рааба, добавил: пока на Западе некоторым странам хотелось бы верить в свою "монополию" по данному вопросу. А также в то, что их слова — "финальный" вариант.
"Так, как они формулируют информационную повестку, она должна приниматься всеми государствами, а это сейчас не так.
И отсюда эта болезненная нервозность, отсюда призывы к тому, что должно быть единство.
Они по-прежнему считают, что если они будут друг друга поддерживать, то все будут верить их утверждениям, а ситуация меняется", — резюмировал Светлов.
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