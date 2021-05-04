Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россия не готова к выходу маньяков по УДО
Михаил Нейжмаков о России-2021: коллапс экономики и кольцо конфликтов
Дочь Михаила Ефремова попросила за интервью об отце 10 млн
Поступить в вузы стало сложней, уверены эксперты
Домохозяек в Петербурге задержали за организацию теневого банка
Демпфер не сможет остановить рост цен на бензин
Названы компании, которые выигрывают от ускорения инфляции
Зеленский заявил о войне в Европе из-за Крыма и Донбасса
Авокадо подавляет рост раковых клеток

Монополия на правду: в G7 вспомнили о борьбе с "пропагандой" России

Мир

Новости из Великобритании: там, как оказалось, готовы в рамках объединения G7 придумать "механизм быстрого реагирования". Данный механизм нужен для успешного противодействия "пропаганде и дезинформации", поступающим со стороны России.

Доминик Рааб
Доминик Рааб

Данные привёл глава МИД Великобритании Доминик Рааб, а комментариями касательно идеи поделились:

  • член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (для RT);
  • политолог Юрий Светов (для RT).

"Монополия на правду": борьба с ветряными мельницами?

Цеков, оценивая идею, сообщил: некоторые страны Запада сегодня уверены в своей "монополии на правду".

"По их мнению, то, что они говорят, — это правда, а то, что говорят другие государства, — это ложь. Они, конечно, находятся в большом заблуждении", — уточнил он.

переговоры США и Великобритания
Переговоры представителей США и Великобритании

Вашингтон и Лондон стараются, говоря простым языком, удержать прочие страны в узде. Однако ни там, ни там чиновники, похоже, не особо понимают все тонкости процессов, происходящих в сегодняшнем мире. К тому же, развивая подобные начинания, западные страны стараются отвлечь внимание от собственных проблем.

"Они идут по пути саморазрушения с такими принципами. Пускай они создают что угодно, нас по большому счёту, мне кажется, это уже мало волнует. Они борются прежде всего против самих себя", — уточнил Цеков.

Нервозность и единство: ситуация меняется

Светлов, оценивая слова Рааба, добавил: пока на Западе некоторым странам хотелось бы верить в свою "монополию" по данному вопросу. А также в то, что их слова — "финальный" вариант.

"Так, как они формулируют информационную повестку, она должна приниматься всеми государствами, а это сейчас не так.

И отсюда эта болезненная нервозность, отсюда призывы к тому, что должно быть единство.

Они по-прежнему считают, что если они будут друг друга поддерживать, то все будут верить их утверждениям, а ситуация меняется", — резюмировал Светлов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Большая Семёрка" будет вместе бороться с "российской пропагандой"
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Саммит и Sputnik в "обмен" на Врбетице? Гамачек отверг "торг" с Москвой
Монополия на правду: в G7 вспомнили о борьбе с "пропагандой" России
Заложенность носа может быть признаком опасного заболевания
Россия не готова к выходу маньяков по УДО
В погоне за химерой: как китайцы получают высшее образование
Михаил Нейжмаков о России-2021: коллапс экономики и кольцо конфликтов
Не понравилось: санкции России вызвали ярость Европы
Дочь Михаила Ефремова попросила за интервью об отце 10 млн
Поступить в вузы стало сложней, уверены эксперты
Домохозяек в Петербурге задержали за организацию теневого банка
Популярное
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций

Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами

Капустные компрессы против инфекций
Измени себя: приседания вместо бега
Фитнесс
Измени себя: приседания вместо бега
Здоровье
При бурсите нельзя долго стоять на одном месте и носить тяжелые вещи
Здоровье
Себорейный кератоз могут спровоцировать солнце, гормональные изменения и другие факторы
Любовь Степушова Бог миловал Россию сделать ставку на Черногорию Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Профилактика
Наши легкие – это печка и лекарство в одном флаконе
Восточная Европа
Президент Польши оскорбил Россию во время выступления на Сейме
Украинский политик: "Мы доиграемся с водной блокадой Крыма"
Новости Украины
Украинский политик: "Мы доиграемся с водной блокадой Крыма"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников