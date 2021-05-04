Неизбежная реальность: жителям КНДР объяснили, что вакцины - не панацея

Не слишком приятные новости узнали жители Северной Кореи из свежего выпуска издания "Нодон Синмун". Журналисты сообщили, что вакцины против коронавируса работают не особо эффективно, а страна продолжит оставаться в рамках жёстких противовирусных мер.

По данным "Нодон Синмун", вакцины — не панацея и имеют достаточно сильные побочные эффекты. Таким образом, в стране будут сохранены усиленные антиковидные меры, к чему гражданам стоит быть готовыми, поскольку это — "неизбежная реальность".

"Ситуация во многих странах доказывает, что вакцины далеки от панацеи… Некоторые вакцины, которые считались высокоэффективными, вызывали серьёзные побочные эффекты, включая даже смерть, что привело к тому, что многие страны прекратили их использование", — пишут в "Нодон Синмун".

В издании также подчёркивают, что даже привитый человек может заразиться коронавирусом.

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