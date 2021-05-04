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Билл Гейтс и его жена Мелинда разводятся после 27 лет брака

Мир » Северная Америка » США и Канада

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе после 27 лет брака. Их совместное заявление опубликовано в "Твиттере".

"После многих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак", — написал Гейтс в своём аккаунте в "Твиттере".

Также в заявлении говорится, что они за 27 лет брака вырастили трёх замечательных детей и создали благотворительный фонд, работающий по всему миру.

Билл и Мелинда продолжат совместно работать над фондом, но не будут расти как пара "в этой новой фазе нашей жизни".

По данным Forbes, состояние Гейтса составляет $124 млрд. Он занимает четвёртое место в мире и третье в США в списке самых богатых людей. В сообщении о разводе не упоминается о разделе активов между супругами.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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